Un incidente tra un autobus, un camion e un’auto in Brasile ha causato 38 morti, nelle prime ore di sabato 21 dicembre, sulla BR-116, a Lajinha, nello Stato sudorientale di Minas Gerais. È la più grande tragedia sulle autostrade federali dal 2007.

L’autobus con 45 passeggeri è partito da San Paolo diretto a Vitória da Conquista, a Bahia. Le informazioni preliminari indicano due versioni dell’incidente. Una è che un blocco di granito sarebbe caduto dal camion e avrebbe colpito l’autobus. Un‘altra versione, invece, dice che l’autobus ha colpito il camion dopo lo scoppio di un pneumatico. Con la collisione, l’autobus ha preso fuoco. 37 persone sono morte sul posto, tra cui l’autista e un bambino. Un altro passeggero è stato portato in ospedale dov’è deceduto. Nove feriti rimangono in gravi condizioni. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’autovettura: i tre passeggeri sono stati salvati e rilasciati dopo le cure mediche.

Il tenente Alonso Vieira Júnior, comandante della Seconda Compagnia dei Vigili del Fuoco Militari di Teofilo Otoni, ha fornito dettagli sulla dinamica dell’incidente: “Secondo le informazioni fornite dai testimoni presenti sul posto, l’autobus si stava dirigendo verso Teófilo Otoni, sulla BR-116, ha perso il controllo, si è scontrato con il camion, e ha preso fuoco. Successivamente, anche un’auto, che stava arrivando verso Teófilo Otoni, si è scontrata. Purtroppo abbiamo avuto un gran numero di vittime carbonizzate sull’autobus”. Il governatore di Minas Gerais, Romeu Zema, ha espresso solidarietà alle vittime e ha ordinato il dispiegamento delle squadre di lavoro e di sostegno per rafforzare l’assistenza in città. Il governatore di San Paolo, Tarcísio de Freitas, ha informato che squadre della Polizia Scientifica e dell’Istituto di Identificazione si sono recate a Minas per aiutare nel riconoscimento dei corpi. In una dichiarazione, il presidente Lula ha espresso il suo cordoglio per vittime definendo l’incidente una “terribile tragedia” e ha messo il governo federale a disposizione del governo del Minas Gerais, per tutto ciò che è necessario.