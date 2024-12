Due bambini, tra i tre e i quattro anni, scappano dalla scuola materna comunale Lanzarini a Bologna e vanno all’abitazione di uno dei due. La mamma apre la porta e sbalordita li riporta a scuola, dove nessuno si è accorto della loro mancanza.

L’evasione, come riportato da il Resto del Carlino, si è verificata nella mattinata di mercoledì 18 dicembre. Maestre, educatori della cooperativa e dade erano tutti presenti durante l’accaduto. I due bambini hanno scavalcato la staccionata (di bassa altezza) che circoscrive l’area verde della materna. Dopo aver attraversato il giardino del nido adiacente sono usciti per andare a casa di uno dei due. “Nella materna era presente tutto l’organico al completo – ha puntualizzato il Comune –: insegnanti, educatori e collaboratori. Non risultano particolari criticità strutturali se non quelle riferite all’altezza della staccionata e del pulsante di apertura del cancello del nido”.

Riguardo alla fuga, l’amministrazione ha dichiarato: “Sono in atto accertamenti per valutare eventuali responsabilità in ordine all’omessa vigilanza. Sono stati incontrati i genitori dei bambini coinvolti ed è stato attivato tutto quanto necessario per realizzare, alla riapertura della scuola dopo le vacanze di Natale, un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza della scuola”. L’assessore alla scuola, Daniele Ara, che ha ascoltato le due famiglie coinvolte e che “si scusa” con loro, ha assicurato che, “per informare anche le le famiglie della materna, è stata già convocata un’assemblea per la prima settimana di gennaio. In generale, ci stiamo interrogando su come migliorare alcuni aspetti gestionali”.