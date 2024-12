Risorse per 14,3 milioni nel 2026-2027 per la Lombardia, altrettanto per il Piemonte e il Veneto. Seguite da altri 15 milioni a decorrere dal 2028. Per un totale di 43 milioni. La Lega, a poche ore dalla votazione finale sulla manovra alla Camera con la fiducia, tenta il blitz inserendo in un ordine del giorno a firma della relatrice della legge di bilancio Silvana Comaroli un regalo ai tre enti guidati dal centrodestra (manca il Friuli Venezia Giulia). L’odg fa riferimento al comma della manovra che destina una serie di risorse per interventi a livello locale che vanno indicati con un atto di indirizzo parlamentare al quale segue un dpcm. L’odg pesca da risorse “residuate” dal fondo per le modifiche parlamentari pari a 19 milioni per il 2026 e 24 milioni per il 2027. “Utilizzano i residui del Fondo esigenze indifferibili non usati in legge di bilancio per ripartirli fra le loro regioni”, commenta la deputata dem Maria Cecilia Guerra. “Poi ci sono anche una dozzina di odg per distribuire in micro interventi i soldi appostati in legge di bilancio per le mance“.

Infatti nei propri ordini del giorno la maggioranza mette nero su bianco anche le proprie richieste per la cosiddetta ‘legge mancia‘, predisposta in un comma della manovra che stanzia 102 milioni in tre anni. Le risorse vanno destinate con specifico atto di indirizzo e i fondi saranno poi assegnati con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le nuove mance vanno dai 100mila euro nel 2025 per la parrocchia di Santa Maria della Grotticella di Viterbo al milione – solo nel 2027 – per la ristrutturazione del teatro parrocchiale di Santa Maria Assunta di Brignano a Gera d’Adda (Bergamo) passando per i 400mila per la manutenzione delle strade rurali del comune di Orune (Nuoro).

Nell’odg firmato da Roberto Pella (Forza Italia) figurano molti contributi ad associazioni con finalità di assistenza e sostegno sociale, come i 400mila euro in tre anni per l’Associazione locanda del Samaritano di Catania che assiste i senza fissa dimora o i 250mila euro in tre anni per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra, i 300mila euro alla Fondazione Villaggio sociale don Bosco di Tivoli e i 100mila all’Associazione centro di accoglienza Padre nostro di Palermo. 300mila euro per riqualificare il complesso sportivo nell’oratorio Salesiano di Brindisi e 150mila euro per ristrutturale l’oratorio della Parrocchia di Santa Silvia a Roma. Contributi anche per la rassegna musicale Roccella Jazz di Roccella Jonica, per il Festival La Versiliana di Pietrasanta (Lucca) e per il Mascagni Festival a Livorno. Ci sono 50mila euro per realizzare il Monumento al carabiniere a Reggio Calabria e 150mila euro per la società sportiva Lega calcio a 8 di Roma.

Si concentra più sugli interventi infrastrutturali l’ordine del giorno a prima firma Molinari (Lega), che chiede di destinare 20 milioni in due anni al comune di Alessandria per realizzare il secondo ponte sul fiume Bormida e altri 5 milioni in due anni alla provincia di Alessandria per la nuova circonvallazione dell’abitato di Gavi. Per la Regione Veneto vengono chiesti 8,8 milioni in due anni per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità regionale, per il Piemonte 8,8 per il completamento della Linea 1 della Metropolitana di Torino. Ma ci sono anche 8,8 milioni in due anni da destinare alla Lombardia per misure di politiche sociali in favore della disabilità. Un altro ordine del giorno sempre della Lega, a prima firma Barabotti, spazia dai 20mila euro per la riapertura della Casa Museo Federico Spoltore di Lanciano (Chieti) ai 100mila euro per l’allestimento dello spazio multimediale nel museo storico medievale di Cittadella (Padova), dai 50mila euro ad Asti per il 750esimo anniversario del Palio Astese ai 50mila euro al comune di Massarossa (Lucca) per la gara ciclistica nazionale under 23, fino ai 100mila euro per il rifacimento del manto stradale di via Frostella a Caiazzo (Caserta). Un ulteriore odg della Lega chiede 150 mila euro al comune di Colle Brianza per la protezione del ciglio stradale e l’allargamento in alcuni tratti.

Altre richieste arrivano da Fratelli d’Italia, con un ordine del giorno a prima firma Trancassini. Si va dagli 800mila euro per l’Agenzia spaziale italiana ai 130mila euro per il canone di locazione da dare all’Inail del comune di Carmagnano (Torino), dai 75mila euro annui per l’Associazione vittime civili di guerra ai 3 milioni in tre anni per il Club alpino italiano. Ci sono anche 150mila euro per il restauro della fontana storica del comune di Gorga (Roma), i 300mila euro per il ripristino del muro di recinto dell’area cimiteriale di Anticoli Corrado (Roma), e 250mila euro per la riqualificazione di via Amendola a Mentana (Roma).