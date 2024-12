I No Vax finiscono per spaccare la maggioranza con la complicità del Pd. Il centrodestra si è diviso un ordine del giorno alla Manovra presentato dalla dem Simona Bonafè, nel quale si puntava – in sostanza – a radere al suolo il condono deciso lunedì in Consiglio dei ministri riguardo alle multe inflitte nel periodo della pandemia.

Il Pd chiedeva di “garantire la piena e rapida attuazione dei procedimenti sanzionatori” nei confronti dei No vax “escludendo quindi ogni ulteriore proroga o modifica alla legge vigente finalizzata ad evitare che le multe ai cittadini inadempienti vengano sospese o condonate”. E insieme alle opposizioni, nonostante il parere contrario del governo e il voto compatto del resto della maggioranza, hanno appoggiato l’ordine del giorno anche sette deputati di Forza Italia.

Negli scorsi giorni, attraverso il decreto Milleproroghe, erano state definitivamente cancellate le multe da 100 euro emesse nei confronti di chi non si è vaccinato. Dopo i congelamenti decisi negli anni scorsi, stavolta per i No Vax è arrivata l’interruzione “definitiva” dei procedimenti sanzionatori in corso.