Un prete cattolico in pensione, molestatore seriale di bambini, è stato condannato all’ergastolo da una giudice del tribunale penale di New Orleans dopo che in dicembre si era dichiarato colpevole di stupro su un minore avvenuto nel 1975. All’udienza, per ricevere la condanna dopo essere stato riconosciuto colpevole, è rimasto in silenzio rifiutando l’opportunità di scusarsi con le sue vittime.

Il fine pena mai è stato inflitto Lawrence Hecker, che ora ha 93 anni. La storia viene riportata dal Guardian che in un articolo racconta la storia del processo e la testimonianza del sopravvissuto. Il sacerdote aggredì la vittima nella palestra di una chiesa vicina alla sua scuola. Assaltò il ragazzino con presa da wrestling, lo rese incosciente e lo violentò. Il sopravvissuto ha raccontato di aver parlato dello stupro alla madre e al preside della scuola, ma il responsabile dell’istituto non solo non aveva chiamato la polizia ma lo aveva minacciato di espulsione se non si fosse sottoposto a un trattamento psicologico. Durante il processo il sopravvissuto, all’epoca 16enne, non perdonava il sacerdote.

L’uomo ha anche puntando il dito su chi ha coperto il prete pedofilo: “Secondo me, l’arcidiocesi dovrebbe essere lì con lui, perché anche loro sono complici in questo”. C’erano altre vittime che hanno subito abusi sessuali da parte di Hecker – che ha ammesso le molestie – e che erano pronte a testimoniare al processo. Testimonianze evitate dalla dichiarazione di colpevolezza del religioso che aveva negato le sue responsabilità fino al 1999. Tra loro uno, come riporta ancora il Guardiano, lo ha definito “un animale”. “Spero che questa sentenza vi dia un po’ di pace” ha detto il giudice Nandi Campbell che si è commosso prima di leggere la pena.

L’arcidiocesi cattolica di New Orleans – nonostante le ammissioni del prete pedofilo – gli aveva comunque permesso di tornare al lavoro prima di andare in pensione qualche anno dopo. Solo nel 2018 era stato comunicato che Hecker e decine di altri ecclesiastici erano stati oggetto di accuse sostanziali e credibili di abusi sessuali su minori.