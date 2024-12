Vinicius Junior è il vincitore del premio The Best Fifa 2024. Anche se il Pallone d’Oro (vinto da Rodri) ha fatto infuriare sia il brasiliano che il suo Real Madrid, quello ricevuto resta un riconoscimento internazionale che dà ulteriore forza allo status dell’attaccante. Sono stati 48 i punti accumulati rispetto ai 43 di Rodri e ai 37 del compagno di squadra, Jude Bellingham. Dani Carvajal (31) e Lamine Yamal (30) si sono posizionati ai piedi del podio. A completare la Top 10 troviamo Lionel Messi (26), Toni Kroos (18), Erling Haaland (18), Kylian Mbappé (14) e Florian Wirtz (8).

Vini Jr is #TheBest FIFA Men’s Player 2024! ???? — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 17, 2024

Tuttavia, alcuni voti di allenatori o capitani delle nazionali potrebbero lasciare perplessi. Per esempio, il ct della Francia Didier Deschamps ha dato la sua preferenza a Vinicius davanti all’attaccante dei Blues Mbappé. Il tedesco Julian Nagelsmann si è orientato invece su scelte legate alla Germania: Florian Wirtz davanti a Rodri e a Toni Kroos (ritirato). Lo svizzero Murat Yakin ha espresso dei voti molto particolari: secondo lui i migliori calciatori sono Florian Wirtz, Federico Valverde e Lamine Yamal.

Per quanto riguarda gli altri premi, Alejandro Garnacho del Manchester United ha vinto il premio Puskas per aver realizzato il miglior gol dell’anno (match contro l’Everton disputato a novembre 2023). Emiliano Martinez dell’Aston Villa continua invece a ricevere premi come miglior portiere dell’anno. All’italiano Carlo Ancelotti assegnato il premio di allenatore dell’anno. Real Madrid e Manchester City sono state le squadre più rappresentate nella formazione dell’anno.

FIFA Best Men’s XI: