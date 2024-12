La separazione più scontata del Circus di Formula 1 ora è diventata ufficiale: la Red Bull scarica Sergio Perez. Nel 2025 il messicano non sarà più il compagno di scuderia di Max Verstappen. Perez paga un 2024 disastroso: mentre l’olandese vinceva un altro titolo mondiale, lui ha collezionato appena 4 podi (tutti nelle prime 5 gare) e nessuna vittoria, chiudendo ottavo in classifica. Prestazioni deludenti che sono costate a Red Bull il terzo posto nei Costruttori. Per questo motivo il team diretto da Chris Horner ha optato per la svolta e ha già scelto il sostituto di Perez per la prossima stagione.

Il messicano lascia Red Bull dopo 4 stagioni di Formula Uno: cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, e due titoli del Campionato Costruttori, nel 2022 e nel 2023. È stato anche vicecampione nello scorso anno, siglando con Verstappen la prima doppietta del team nella classifica piloti. “Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con Oracle Red Bull Racing e per l’opportunità di correre con un team così straordinario”, ha commentato Perez. Che non ha dato indizi sul suo futuro: “Ci rivedremo presto. E ricorda… Non mollare mai“, le sue parole.

Horner ha ringraziato Perez e ricordato soprattutto le sue doti di “straordinario giocatore di squadra“. Qualità che dovrà avere anche il suo sostituto, visto che per Red Bull la priorità resta solo e soltanto Max Verstappen. Al fianco dell’olandese, salvo improbabili sorprese, ci sarà il neozelandese Liam Lawson. Il 22enne viene dalla Red Bull Academy e in F1 ha corso appena 11 gare, con due noni posti come miglior risultato, ottenuti con il team satellite. In Racing Bulls resta Yuki Tsunoda, mentre il suo nuovo compagno di scuderia potrebbe diventare il giovane franco-algerino Isack Hadjar.