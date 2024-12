A Palermo, una donna di origine sudamericana ha partorito per strada. Solo grazie al tempestivo intervento della polizia sia lei che il neonato sono stati tratti in salvo. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra via Michele Cipolla e via Gaspare Mignosi, dove gli agenti dell’Upgsp e del Commissariato Oreto-Stazione sono accorsi dopo la segnalazione di una donna che, con un neonato in braccio, urlava disperata.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno constatato che la donna aveva partorito in strada e si era poi allontanata con il bambino ancora sporco di sangue e piangente. Seguendo le tracce di una vistosa chiazza di sangue, gli agenti hanno richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari e avviato una ricerca nella zona. Madre e figlio sono stati rintracciati poco dopo nei pressi di un cantiere. Il neonato, ancora legato alla madre dal cordone ombelicale, era in condizioni critiche. La donna, risultata essere senza fissa dimora, è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale insieme al piccolo dove ha ricevuto le cure necessarie.