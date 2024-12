L’arcipelago di Mayotte, devastato dal ciclone Chido, ha subito “probabilmente la più grave catastrofe naturale nella storia della Francia da diversi secoli”. Lo ha dichiarato il premier francese François Bayrou in una lettera ai partiti. Il ciclone ha colpito un arcipelago “popolato da uomini e donne, famiglie e comunità che hanno lottato per decenni per essere francesi”, ha sottolineato il premier. L’ultimo bilancio provvisorio del Ministero degli Interni è di 31 morti, ma le autorità temono che possa aggravarsi nei prossimi giorni.

Il presidente francese Emmanuel Macron raggiungerà domani l’arcipelago in aereo con “quattro tonnellate di cibo e materiale medico, oltre ai membri delle forze di soccorso che rimarranno sul posto”, ha annunciato l’Eliseo. “Al suo arrivo, il Presidente della Repubblica effettuerà una ricognizione aerea della zona colpita, prima di visitare un ospedale da cui farà il punto della situazione con tutte le persone coinvolte. In seguito, parlerà con il personale infermieristico e con i pazienti in cura. Infine, visiterà un quartiere distrutto, dove incontrerà i servizi di emergenza, prima di discutere della situazione sull’isola con i rappresentanti eletti”, ha spiegato l’entourage presidenziale a proposito della visita. Macron salterà quindi il vertice Ue previsto a Bruxelles giovedì e dedicato in particolare al sostegno all’Ucraina. Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, lo rappresenterà.

Bayrou ha annunciato che si recherà a Mayotte non appena “il governo sarà formato”. L’opposizione gli ha contestato la decisione di recarsi lunedì nella città di cui è sindaco, Pau, invece che a Mayotte. “Pau è in Francia”, si è difeso Bayrou, e ha spiegato di aver partecipato alla riunione d’emergenza convocata da Macron in videoconferenza. Poi ha ricordato che “non è consuetudine che il primo ministro e il presidente della Repubblica lascino contemporaneamente il territorio nazionale”, seppure l’opposizione gli contesti che l’arcipelago è un territorio d’oltremare della Francia dal 2011.