La Procura di Wuppertal sta indagando su un’infermiera nell’ambito delle indagini per il tentato ricatto ai danni della famiglia dell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher. Nei confronti della donna, che ha lavorato per un certo periodo per gli Schumacher, si sta ora investigando sul sospetto iniziale di coinvolgimento in un tentativo di ricatto, ha detto un portavoce della procura di Wuppertal, come riporta Stern.

All’inizio del processo per tentativo di ricatto a Wuppertal, sia il principale sospettato che un dipendente della famiglia Schumacher hanno menzionato l’infermiera. La donna è stata chiamata a testimoniare il primo giorno del processo, ma non si è presentata. L’uomo ha sostenuto di essere entrato in possesso del materiale da un’infermiera. “Pensavo di poter guadagnare un po’ di soldi con la storia. La somma doveva essere divisa per tre. Doveva essere tra i 10 e i 15 milioni di euro. Ho scaricato i file e li ho copiati su quattro chiavette Usb. Ho chiesto a mio figlio di creare un indirizzo e-mail non rintracciabile“. Poco più di una settimana fa, il principale imputato nel processo per il tentato ricatto nei confronti della famiglia dell’ex campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, si è dichiarato colpevole durante la prima udienza del processo presso il tribunale distrettuale di Wuppertal. “Lo ammetto. Sono stato io a fare questa m***a”, ha dichiarato infatti il 53enne Yilmaz Tozturkan, complice dell’ex bodyguard della famiglia Markus Fritsche, ovvero il coimputato che sarebbe la mente del piano.