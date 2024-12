Il mese scorso Gonzalo Garcìa è diventato campione del mondo di ginnastica estetica a gruppi misti ai campionati svolti in Estonia, ma adesso non potrà più difendere il titolo conquistato. Il motivo? Una legge internazionale della IFAGG, la Federazione ufficiale della disciplina, che impone di avere minimo due atleti dello stesso sesso in squadra. E Garcìa, per ora, è l’unico maschio di livello a potersi misurare insieme alle ragazze: “Sono disgustato“, ha dichiarato il giovane.

Questa regola molto discussa è diventata effettiva lo scorso 21 novembre 2024 e sta cambiando nettamente il mondo delle competizioni agonistiche della ginnastica estetica. Il regolamento internazionale, infatti, vieterà a Garcia di aggregarsi alle compagne nel caso in cui risultasse l’unico elemento maschile nella squadra mista. Una norma ai limiti del sessismo che ha fatto infuriare il giovane atleta: “Sono sinceramente disgustato da tutto ciò”, ha spiegato ai media spagnoli il 16enne campione del mondo in carica.: “Tutti i miei compagni di squadra mi hanno sempre sostenuto e credono, come me, che sia ingiusto“. Persino la Federazione spagnola si è detta contraria alla regola, siccome questa vale solo per le competizioni internazionali e non quelle nazionali: “Faremo tutto ciò che è in nostro potere per difendere i diritti degli atleti e anche se stiamo parificando il nostro col regolamento internazionale abbiamo già scritto alla IFAGG a riguardo”.