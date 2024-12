La finale di Supercoppa Europea del 2025 si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. La Uefa, nell’ultima riunione del Comitato Esecutivo che si è tenuto a Losanna, ha preso la sua decisione: sarà una prima volta in per l’impianto che ospita le partite casalinghe dell’Udinese.

La partita, che vedrà sfidarsi la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League, si giocherà il 13 agosto 2025. Dopo il restauro, il Bluenergy Stadium ha ospitato in quattro occasioni la Nazionale italiana – l’ultima lo scorso ottobre – oltre ad essere stato il teatro della finale dell’Europeo Under 21 del 2019. “Dopo la finale dell’Europeo Under 21 del 2019 e quattro importanti sfide della Nazionale, il Bluenergy Stadium e l’Udinese Calcio avranno l’orgoglio e l’onore di ospitare una sfida che vorrei definire epica – afferma con entusiasmo Franco Collavino, Direttore Generale dell’Udinese – Importante non solo per lo sport, ma per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia tutto, per il ruolo e il valore dello sport in questa regione. Ringraziamo per la fiducia FIGC e UEFA e siamo sicuri che la ripagheremo ospitando al meglio la Supercoppa nello scenario di uno degli stadi più all’avanguardia in Europa”.

Ma non è tutto. La Uefa ha anche stabilito che spetterà a una tra Italia e Germania l’organizzazione delle Nations League Finals del 2025. La sfida dei quarti di finale che attende le due formazioni varrà quindi anche a livello organizzativo. Il torneo si svolgerà dal 4 all’8 giugno, una volta terminati i campionati. In caso di successo degli azzurri, sarà Torino a ospitare le Finals: tre partite si giocheranno all’Allianz Stadium, una allo Stadio Olimpico Grande Torino. In caso di vittoria dei tedeschi, invece, le Finals si giocheranno a Monaco e Stoccarda.