Paolo Bedin è il nuovo presidente della Serie B. L’ex direttore generale della Lega Pro, che era stato direttore generale della stessa Serie B dal 2010 al 2018 durante l’era Abodi, è stato eletto con 15 voti alla terza votazione dopo il nulla di fatto delle prime due tornate. Un consenso ampio che rafforza la sua posizione in vista dell’importante impegno che lo aspetta. Il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la sua candidatura dopo la seconda votazione: l’altro candidato, Vittorio Veltroni, ha ottenuto i 5 voti restanti nella terza votazione.

Paolo Bedin è quindi ufficialmente il nuovo il nuovo numero uno della Lega B, mentre il presidente uscente Mauro Balata aveva ritirato la sua candidatura per la rielezione, dopo le prime due votazioni nel corso dell’assemblea elettiva. In particolare, nella prima Bedin aveva ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e i 5 dell’altro candidato Vittorio Veltroni (con due schede nulle). Nella seconda, Bedin era salito a 11 preferenze, con 4 voti ciascuno per Balata e Veltroni e una scheda nulla.

Ci si attendeva un grande equilibrio: i sondaggi della vigilia davano proprio Bedin come leggermente favorito. Dopo il tentativo fallito a settembre, oggi era necessario per la Lega trovare un presidente altrimenti il commissariamento era l’unica ipotesi percorribile.