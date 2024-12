Bologna-Fiorentina è stata una partita che in molti ricorderanno soprattutto per le polemiche riguardanti l’atteggiamento di Vincenzo Italiano. Gli emiliani hanno vinto 1-0 e l’ex allenatore viola, preso dall’entusiasmo, si è lasciato andare a un’esultanza che ha infastidito non poco il ds della Fiorentina Daniele Pradé così come alcuni suoi ex calciatori. Tra questi c’è proprio Dodò che ha espresso il suo punto di vista sui social.

Il brasiliano, con una storia su Instagram, ha affermato: “Andiamo, ho sempre fiducia in questa squadra, continuiamo nel nostro cammino. Al ritorno vedranno l’inferno che è Firenze”. Il terzino quindi ha promesso ben altro risultato in vista della sfida di ritorno prima di rivolgersi nemmeno troppo velatamente a Italiano: “Rispetto soprattutto perché sei stato tre anni con la nostra squadra”. Il tecnico del Bologna, rimproverato dal direttore sportivo viola Pradé, ha provato a spiegare i motivi della sua esultanza ma altri calciatori della Fiorentina hanno sottolineato alcuni suoi atteggiamenti che non hanno compreso. “Non sono nessuno per giudicare, ma posso dire che non è venuto a salutare: avrà le sue ragioni. Va bene così”, ha dichiarato il difensore Luca Ranieri al termine della partita. Probabilmente, dopo tre finali perse (due consecutive di Conference League e una di Coppa Italia) il rapporto tra il tecnico e la società toscana si era deteriorato in modo irreparabile.