Sofia Goggia torna dall’infortunio dopo 10 mesi e sale subito sul podio con il secondo posto nella discesa di Coppa del Mondo di sabato a Beaver Creek. Dopo la frattura di tibia e malleolo, l’azzurra è tornata sulla neve fermando il cronometro a 1.32.54 in una delle gare più difficili della stagione. La vittoria è andata alla 32enne austriaca Cornelia Hütter che ha chiuso con il tempo di 1.32.38, confermando il suo primato dopo aver vinto la Coppa di discesa libera lo scorso anno. Alle sue spalle, in terza posizione, è giunta la svizzera Lara Gut-Behrami, che ha fermato il tempo a 1.32.72. Lara Gut-Behrami, attuale detentrice della Coppa del Mondo e rivale storica di Goggia, ha tentato fino alla fine di superare l’azzurra ma non c’è riuscita.

Nonostante una piccola sbavatura nel finale, Goggia ha esultato dopo aver tagliato il traguardo: “È stata una gara buona, non eccelsa”, ha dichiarato la campionessa bergamasca. “Sono riuscita a sciare bene sulla parte alta che nelle prove mi aveva dato difficoltà, ma ho sentito di non aver dato tutto. Mi sembrava di aver sciato all’80% delle mie potenzialità. Comunque, è un ottimo risultato che alla vigilia avrei firmato subito”. Con questo secondo posto, Sofia Goggia ha ottenuto il 55° podio della sua carriera

Buona performance per Marta Bassino che ha chiuso settima in 1.33.02, seguita da Federica Brignone, nona in 1.33.25 nonostante un problema dentale che l’ha costretta a curarsi con antibiotici. Laura Pirovano ha ottenuto un 11° posto in 1.33.27, mentre Elena Curtoni, al rientro dopo un grave infortunio, ha chiuso in 1.34.38. Nicol Delago ha commesso un errore e ha terminato lontano dalle prime posizioni (1.35.15), mentre sua sorella Nadia ha chiuso con un tempo migliore, 1.34.68.

In Francia, nel gigante maschile a Val d’Isère, lo svizzero Marco Odermatt ha ottenuto la sua 39ª vittoria in Coppa del Mondo, fermando il cronometro a 2.11.66. Per lui è stata la quarta vittoria consecutiva nelle nevi francesi. Dietro di lui, sul podio, si sono piazzati gli austriaci Patrick Feuerstein (2.11.74) e Stefan Brennsteiner (2.11.78). Per l’Italia, il miglior risultato è stato quello di Luca De Aliprandini che in rimonta ha chiuso al sesto posto in 2.12.05, recuperando ben 11 posizioni. Questo è il suo miglior risultato stagionale e conferma il suo costante miglioramento. Alex Vinatzer è invece uscito già nella prima manche, mentre Giovanni Borsotti (13° in 2.12.65) e Hannes Zingerle (24° in 2.13.42) non sono riusciti a ottenere posizioni migliori.

Dopo questo eccellente risultato, Luca De Aliprandini punta a migliorarsi ulteriormente e a tornare sul podio nel prossimo gigante in Alta Badia, sulla Gran Risa, previsto tra otto giorni. La squadra azzurra è pronta a dare spettacolo anche nelle prossime gare, con il SuperG a Beaver Creek e lo slalom speciale a Val d’Isère.