Un violento incendio poteva trasformare una festa per un diciottesimo in una tragedia. Il rogo è scoppiato nella tarda serata di sabato in un casale nella tenuta Castelletto, nel Vercellese, con le fiamme che sono divampate dalla canna fumaria del camino e hanno rapidamente avvolto il tetto facendolo crollare. L’incendio ha costretto i 50 presenti a evacuare il locale velocemente, ma fortunatamente risultano tutti illesi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli con diverse squadre, supportati dai colleghi del distaccamento di Casale Monferrato (Alessandria) e da una squadra di Volontari di Santhià. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore, fino al mattino.