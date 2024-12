Era stato ritrovato gravemente ferito lungo una strada di Panarea, isola delle Eolie, con fratture e lesioni. Ora si scopre, a un anno di distanza, che era stato lasciato lì dopo essere rimasto schiacciato dal muletto su cui stava lavorando, che si è ribaltato mentre percorreva una strada di montagna. L’incidente, avvenuto il 10 novembre 2023, ha visto come vittima un operaio magrebino, irregolare, che aveva poi denunciato il 21 dicembre.

A quel punto sono state avviate le indagini dei carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro di Messina, con il supporto della compagnia di Milazzo. A un anno di distanza, gli inquirenti hanno ottenuto un’ordinanza di misura cautelare personale, divieto di dimora, e reale, sequestro penale preventivo, emessa dal gip del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nei confronti del datore di lavoro, accusato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia caporalato.

Le indagini hanno rivelato che il datore di lavoro avrebbe sfruttato almeno sette operai marocchini irregolari, impiegandoli in violazione delle normative sul lavoro, sulla retribuzione, e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli operai vivevano in condizioni di estrema miseria all’interno di tre container, con letti sovraffollati, una cucina in pessime condizioni e un unico bagno in stato di abbandono. Inoltre, lavoravano per una paga di 5,70-7 euro all’ora, con turni di almeno 10 ore al giorno, sette giorni su sette, e venivano minacciati di non essere pagati se non firmavano le dimissioni volontarie.

Nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati i container e due mezzi utilizzati durante l’attività lavorativa. A soccorrere l’uomo lasciato per strada era stato un passante che lo ha accompagnato alla guardia medica dell’isola. Da lì, viste le sue gravi condizioni, frattura del perone e lesione al legamento di un ginocchio, è stato trasferito prima all’ospedale di Milazzo e poi elitrasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.