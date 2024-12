Due giovani hanno perso la vita in uno scontro frontale tra un’auto e una cisterna sulla statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 6 del mattino di sabato 14 dicembre: l’impatto è stato violentissimo. A bordo dell’auto, una Seat Leon, viaggiavano cinque ragazzi, tutti di Villafrati (Palermo). Il conducente, Ruben Salvatore Ciaccio, 25 anni, e il passeggero Samuele Cusimano, 21 anni, sono morti sul colpo. Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: uno di loro, un 27enne, versa in condizioni gravissime ed è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Gli altri due giovani, uno in codice rosso e l’altro in codice arancione, sono stati trasportati all’ospedale Buccheri La Ferla. Il conducente dell’autocisterna, invece, è rimasto illeso.

Le operazioni di soccorso sono state tempestive ma complesse, considerando la gravità dello scontro e la necessità di chiudere la strada in entrambe le direzioni per consentire i rilievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Misilmeri, oltre ai mezzi di soccorso e ai vigili del fuoco, impegnati per ore nel liberare i feriti dalle lamiere dell’auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato quando la Seat Leon, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo finendo contro l’autocisterna. La dinamica esatta è ora oggetto di indagini da parte delle autorità, che stanno verificando eventuali fattori come la velocità, la presenza di ostacoli sulla carreggiata o le condizioni di guida al momento dell’impatto. “Stiamo raccogliendo elementi utili per comprendere come sia avvenuto lo scontro – fanno sapere i carabinieri -. Al momento non escludiamo alcuna ipotesi, compresa la possibilità che l’incidente possa essere stato causato da una distrazione o dalle condizioni della strada.”