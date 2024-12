L’ex giocatore di rugby Tom Voyce è morto mentre tentava di attraversare un fiume con la sua automobile nel bel mezzo della tempesta Darragh. Il corpo senza vita del 43enne è stato trovato nelle acque del fiume Aln, vicino ad Alnwick, nel Northumberland, regione dell’Inghilterra settentrionale.

Sabato sera, Voyce era a bordo del suo veicolo quando la piena del fiume lo ha travolto. La macchina era stata trascinata via dalla corrente e da quel momento l’inglese era stato dato per disperso. Dopo quattro giorni di ricerche, è purtroppo arrivata la notizia del suo decesso. “Si tratta di uno sviluppo estremamente triste e i nostri pensieri continuano a essere rivolti ai cari di Tom. Vorrei ringraziare tutti i nostri uomini del personale, partner e volontari per l’assistenza fornita durante le ricerche, condotte in circostanze molto difficili. Continueremo a chiedere alle persone di rispettare la privacy della famiglia in questo momento”, ha affermato Helena Barron, sovrintendente capo della polizia di Northumbria.

Le forze dell’ordine avevano cominciato le ricerche di Voyce domenica mattina, dopo che l’uomo non era rincasato da una nottata passata con degli amici. La sua auto, una Toyota Hilux, era stata successivamente recuperata, ma dell‘uomo ancora nessuna traccia. Personale specializzato delle forze di polizia, droni, cani addestrati, volontari, hanno cercato senza sosta il corpo dell’ex rugbista. Fino a ieri, 12 dicembre, quando il suo cadavere è stato rintracciato. Nel corso della sua carriera, Voyce ha inodssato la maglia della nazionale inglese nove volte. A livello di club, il 43enne ha giocato con i London Wasps (con cui ha vinto tre Premiership), Bath e Gloucester.