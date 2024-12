“Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine ‘mafioso‘ in riferimento al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, senatore della Repubblica Italiana”. Queste sono le parole dell’Ambasciatore italiano nei Paesi Bassi, Giorgio Novello, rivolte a Alain Van Hilten. Il giornalista olandese ha pubblicato sull’edizione locale di Espn un articolo sulla Lazio di Marco Baroni, avversaria dell’Ajax in Europa League, definendo il presidente biancoceleste come “Gigante romano dall’ombra nera“.

“La Lazio è un club dalla ricca storia, che porta l’eredità di bizzarri incidenti guidati da un presidente di stampo mafioso“, attacca Van Hilten venendo successivamente ripreso da Novello: “Gentile Direttore, desidero esprimere il mio disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo pubblicato l’11 dicembre 2024 sul Suo giornale”. L’Ambasciatore italiano nei Paesi Bassi definisce poi la criminalità organizzata come “una piaga che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze in tutto il mondo, come testimonia sia l’esperienza italiana che quella olandese. Descriverla con superficialità equivale a sminuire la lotta coraggiosa e continua di chi dedica la propria vita a contrastare questo fenomeno“. In conclusione, Novello invita Van Hilten a “pubblicare questa mia lettera nel Suo giornale. Mi farà molto piacere incontrarla appena possibile e approfondire quanto le scrivo”.

Claudio Lotito: “Partiranno le denunce e chiederò danni ingenti”

“Secondo me qualche cosa parte dall’Italia perché il termine usato, ‘di stampo mafioso’, è un termine squisitamente italiano“, ha dichiarato il presidente biancoceleste nel pomeriggio odierno. “La Lazio è rappresentata dal sottoscritto, poi questo scienziato ci spiegherà cosa intendeva con il termine ‘mafioso’, ma la cosa grave è che tutte queste preoccupazioni sull’antisemitismo sono infondate“, aggiunge Lotito facendo riferimento anche alle parole dell’ex giocatore biancoceleste Edson Braafheid che ha ricordato un presunto episodio di cori razzisti dei tifosi laziali contro i giocatori neri del Bayer Leverkusen in un preliminare di Champions League del 2015.

“Io sono, oltre che senatore, anche il capogruppo nella Commissione Segre. Abbiamo un altro consigliere che è presidente della fondazione Shoah che è Mario Venezia e poi abbiamo il nostro Gambino che è anche nella Commissione europea”, ha sottolineato il senatore della Repubblica Italiana. “Io non ricordo chi sia questo giocatore, so solo che ieri mi è stato detto che da un sito di basso livello olandese era uscita questa cosa poi ripresa da un giornale importante. Adesso partiranno le denunce e chiederò danni ingenti. Non so chi sia ma non ci preoccupiamo, ragioniamo con la nostra coscienza e il nostro agire, si devono preoccupare gli altri”, ha concluso Lotito.