Diego Bertoni è morto davanti a sua moglie a seguito di un’incidente stradale in via Palmanova a Milano. La coppia stava tornando a casa con il loro scooter, dopo aver passato la serata in città per assistere alla partita del Milan contro Stella Rossa in Champions League, vinta per 2-1 dai rossoneri grazie alle reti di Leao e Abraham. Lo stesso Bertoni era un calciatore, nello specifico un difensore dell’Asd Cassina Calcio, squadra di Prima categoria che milita nel girone L.

Tramite un comunicato ufficiale, a dare la notizia del decesso è proprio il suo club: “La nostra società piange la tragica scomparsa di Diego Bertoni, calciatore della prima squadra, avvenuta nella notte, e stringe in un forte abbraccio la sua famiglia! In un giorno che doveva celebrare la semifinale della juniores, ci stringiamo alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Ciao Diego, resterai per sempre nei nostri cuori”. La moglie di Bertoni, che viaggiava con lui sulla moto, si è miracolosamente salvata venendo solo ferita per poi essere stata trasportata all’ospedale San Raffaele di Milano. La donna non non è in pericolo di vita. I due trentenni hanno due bambine che adesso si troveranno tragicamente senza il loro padre.