“Non è giusta questa domanda, hai iniziato male“. All’allenatore della Juventus Thiago Motta non è piaciuta per niente la domanda che Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, ha posto a Kenan Yildiz nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester City di Pep Guardiola.

“Per un istante fai finta che Thiago non sia lì di fianco a te”. Questo è stato l’incipit della domanda che ha indispettito l’allenatore bianconero, che infatti è subito intervenuto dicendo: “No, non può fare finta. Sono qui. Impossibile”. Paolino a quel punto ha ripreso la parola: “Torno serio, voglio chiederti della tua posizione: chiederesti al mister di giocare un po’ più vicino alla porta o ti stai adattando molto bene a questo ruolo?”. Anche questa volta, Thiago Motta si è rivolto al giornalista particolarmente infastidito: “Hai cominciato male, questa non è una domanda corretta. Già hai detto di far finta di ipotizzare che l’allenatore non sia qui, poi vai sulla posizione del giocatore”.

Il direttore di Radio Bianconera ha quindi tentato di ribaltare il quesito: “Kenan, ti trovi bene in questa posizione? Si è parlato bene di questo tema”. Finalmente, Yildiz ha quindi potuto dare una risposta al giornalista, anche se molto ovvia: “Logicamente io gioco dove mi mette il mister, dove mi dice lui di giocare”. Thiago Motta ha quindi approvato la risposta del suo giocatore, limitandosi a dirgli “Bravo Kenan”. Un siparietto, terminato con una risata, che però ha fatto trapelare un po’ di tensione alla vigilia di un delicatissimo match di Champions League che per la Juventus potrebbe valere molto in ottica qualificazione.