Dopo diversi anni di corse, voleva vivere una nuova esperienza. È la storia del cavallo Rufio, letteralmente evaso dall’ippodromo di Musselburgh, in Scozia. Il piano è di quelli studiati a tavolino. Mentre stava gareggiando, Rufio ha disarcionato la fantina Lucy Brown. Poi ha deviato dal percorso della gara e ha imboccato una via che lo ha portato fuori dall’ippodromo. Da lì, ha cominciato a correre attraverso Prestonpans, un piccolo centro abitato a est di Edimburgo.

La sua fuga per le vie scozzesi è durato però giusto qualche chilometro. Rufio è stato ben presto ritrovato e riportato all’ippodromo. Una buona notizia: al di là della romantica fuga che ricorda “Spirit“, il cavallo selvaggio della Disney, era alto il rischio che Rufio finisse coinvolto in qualche incidente, visto che non è abituato a galoppare per le strade cittadine. Alla fine invece è tornato a casa illeso, così come la fantina disarcionata. E chissà che non abbia fatto capire ai suoi proprietari che a 10 anni delle corse all’ippodromo è decisamente stufo.