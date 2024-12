“È una cosa che decide l’arbitro, io non opino mai sulle decisioni degli arbitri. Gli arbitri hanno sempre ragione per definizione”. Il presidente del Milan Paolo Scaroni, al suo arrivo in Lega a Milano, ha risposto in maniera chiara e sintetica a una domanda riguardante il gol messo a segno da Charles De Ketelaere nel match dello scorso turno di campionato tra l’Atalanta e i rossoneri. Per l’AIA, la decisione dell’arbitro La Penna è stata corretta.

“Il modo in cui l’arbitro ha guidato la partita è una mancanza di rispetto per il Milan. È stato qui a fare il VAR contro l’Udinese e ricordiamo cosa è successo con l’espulsione di Reijnders… Io avevo paura di lui per questa partita, non ci ho dormito”, aveva dichiarato un irritato Paulo Fonseca al termine della gara contro i bergamaschi. “Questa era una rete da annullare in campo perché l’appoggio di De Ketelaere è sicuramente e decisamente irregolare. Il belga non permette a Theo Hernandez di compiere il movimento che voleva fare”. L’allenatore del Milan è stato molto duro nei confronti dell’arbitro La Penna che, a detta sua, ha influenzato negativamente la gara per il Diavolo con le sue decisioni. “Io non ho paura di dire la verità. Io ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane succede sempre la stessa cosa. Manca sempre il rispetto per il Milan. Iniziamo la partita con un gol che non è regolare e questo cambia la partita”.

“Meritavamo di più, è difficile perdere una partita così per due palle inattive. Io però voglio dire una cosa: sono sempre stato zitto mentre tutti parlano, ma stare zitto e guardare cosa è successo sul primo gol è incredibile… Non ci sono dubbi su quell’episodio. Io so che quello dell’arbitro è un lavoro difficile, ma sono stanco di vedere sempre le stesse cose. Contro il Milan non ci sono mai dubbi, non c’è rispetto nei nostri confronti”, ha ribadito il portoghese. Il presidente del Milan però, ha preso le distanze dalle sue dichiarazioni evidenziando come le scelte arbitrali siano “incontestabili per definizione”.