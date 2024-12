Splende Nadia Battocletti, vola la squadra assoluta femminile, è da urlo la staffetta mista. Tre medaglie d’oro per l’Italia agli Europei di cross ad Antalya (Turchia), come mai accaduto in precedenza dal 1994 a oggi. Gli azzurri chiudono con un totale di cinque podi, anche l’argento di Yeman Crippa e il bronzo della squadra U20 femminile, un bottino che era stato altrettanto ricco soltanto nel 2006 a San Giorgio su Legnano. Al Dokumapark arriva così il secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna (6-3-3). È la giornata di Battocletti, che dopo l’argento olimpico e il doppio oro di Roma porta per la prima volta l’Italia sul gradino più alto del podio nella categoria assoluta, completando la tripletta di successi (U20, U23 e senior) che in Europa non era mai stata realizzata da una donna, e al maschile apparteneva soltanto all’azzurro Andrea Lalli.

Un altro passo nella storia dell’atletica italiana e continentale, con la classe e il sorriso che la contraddistinguono. Aspetta l’ultimo giro del percorso di Antalya ed è lì che colpisce: la trentina delle Fiamme Azzurre completa i 7832 metri in 25’43” e stacca la tedesca Konstanze Klosterhalfen (25’54”) e la turca quattro volte vincitrice Yasemin Can. Fa festa anche la squadra femminile, mai alla medaglia d’oro, e nemmeno sul podio, agli EuroCross: se Battocletti detta la via, la seguono alla grande Elisa Palmero (tredicesima) e Ludovica Cavalli (diciannovesima).

Fantastico l’oro della staffetta mista, decisa dalla volata finale di Pietro Arese che si libera della Francia e della Gran Bretagna completando il lavoro iniziato da Sebastiano Parolini, Marta Zenoni e Sintayehu Vissa. Da applausi anche Yeman Crippa, di nuovo argento, a cinque anni da quello di Lisbona 2019: il campione europeo della mezza maratona deve inchinarsi soltanto al fuoriclasse norvegese Jakob Ingebrigtsen che lo saluta nel giro conclusivo, dopo che il trentino aveva tentato l’attacco. Bronzo allo spagnolo Thierry Ndikumenwayo. Terzo posto a sorpresa, e con pieno merito, per le azzurre U20: portano punti il 12esimo posto di Lucia Arnoldo, il 15esimo di Laura Ribigini e il 17esimo di Licia Ferrari.