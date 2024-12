Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha emanato il decreto attuativo che semplifica le procedure per l’erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dal Pnrr. La misura mira a rendere più rapidi e snelli i processi di pagamento: fin dall’avvio del piano gli enti locali lamentano di essere in difficoltà perché costretti ad anticipare risorse che lo Stato centrale riconosce loro con molto ritardo.

Da ora in avanti, proprio per garantire ai soggetti attuatori la liquidità per la realizzazione degli interventi, le amministrazioni dovranno provvedere al trasferimento delle risorse finanziarie, fino alla soglia del 90% del costo dell’intervento a carico del Pnrr, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Inoltre, per accelerare l'esecuzione degli interventi, le verifiche e i controlli sulla documentazione giustificativa saranno concentrati nella fase finale della procedura, prima dell'erogazione del saldo. Questo consente di procedere in modo più rapido con i trasferimenti, riducendo i tempi di attesa dei pagamenti nelle fasi iniziali e intermedie.