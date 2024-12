L’esplosione, l’incendio, poi il crollo. E’ venuto giù così un condominio del quartiere nord-orientale di Mariahoeve, a L’Aia. Un corpo senza vita è stato estratto dalle macerie: si tratta del primo morto confermato, ha fatto sapere il sindaco Jan van Zanen parlando in conferenza stampa. Non è ancora chiaro quante persone siano ancora sepolte sotto le macerie: secondo una prima stima risalente a questa mattina potrebbero essercene circa 20. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale, ma le ricerche delle altre persone coinvolte nell’esplosione sono state interrotte intorno a mezzogiorno a causa delle pericolose condizioni dell’edificio.

Non è al momento chiaro cosa possa aver causato l’esplosione nell’edificio che si trova non lontano dal centro della città. La polizia “cerca testimoni che abbiano visto allontanarsi un’auto ad alta velocità” dal luogo dell’esplosione, si legge in un post su X delle forze dell’ordine che indicano anche un numero di telefono al quale chiamare, stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell’area e hanno invitato i cittadini a mettere a disposizione eventuali filmati che avessero a disposizione.

I residenti hanno sentito prima dell’alba un enorme boato e delle urla. Una donna ha raccontato ai media locali di aver pensato a un terremoto. Le autorità olandesi hanno inviato sul posto una squadra specializzata in ricerca e soccorso urbano, con quattro cani addestrati a trovare le vittime sotto le macerie. La squadra era già stata utilizzata durante il devastante terremoto in Turchia del 2023.

“Sono sconvolto dalle terribili immagini del crollo di un appartamento all’Aia – in un post su X il premier dei Paesi Bassi, Dick Schoof -. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, a tutte le persone coinvolte e ai soccorritori che stanno lavorando sul posto”. “Mi sono messo in contatto questa mattina con il sindaco Jan van Zanen di e gli ho offerto tutto l’aiuto necessario a nome del gabinetto”, ha aggiunto.