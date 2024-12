Il Mondiale per club 2025 prende forma. Domani, giovedì 5 dicembre, ci sarà a Miami il sorteggio per dividere le squadre partecipanti alla manifestazione negli 8 gironi iniziali. La rassegna, alla sua prima edizione nel nuovo formato a 32 squadre, si giocherà nell’estate 2025 negli Stati Uniti. Oggi invece la Fifa ha annunciato l’accordo per i diritti tv, acquistati da Dazn: per mesi la manifestazione è rimasta in bilico proprio per via dell’assenza di un’intesa con un broadcaster. La piattaforma trasmetterà tutte le partite gratis e si tratta di una mossa centrale per la sostenibilità del Mondiale: Dazn potrà poi cedere in sublicenza i diritti per trasmettere i match in chiaro in tv. Poi, sono stati ufficializzati tre partner della rassegna: Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici, AB InBev, leader nel mercato delle birre, e Bank of America.

I premi

In arrivo ci sarebbero altri accordi, come quelli con gli storici partner Coca Cola e Adidas. Una corsa contro il tempo cruciale per alzare il montepremi della manifestazione voluta dal presidente Fifa, Gianni Infantino, che ha convinto i club a partecipare proprio promettendo una lauta ricompensa. L’accordo con Dazn gli fa tirare un grosso sospiro di sollievo, ma non è abbastanza. Oggi è difficile definire, con così tanti punti interrogativi ancora sul tavolo, una stima vicina all’effettivo valore economico del torneo. Ci sarà una quota minima per ogni squadra, uguale per tutti, e una parte degli incassi dipenderà da ranking e bacini di utenza. Secondo le ultime stime, per club come Inter e Juventus – le due italiane impegnate – saranno garantiti almeno 18 milioni. Questo come punto di partenza, considerando poi un funzionamento simile alla Champions per incassi progressivi in base al rendimento della squadra. Ma sono briciole rispetto alle prossimi iniziali.

Il calendario e le sedi

La competizione ha cadenza quadriennale e le partite si giocheranno a fine stagione, dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Per regola, ogni squadra avrà sempre almeno 3 giorni di riposo tra una gara e l’altra. Il Mondiale per Club 2025 si giocherà negli Stati Uniti: gli stadi selezionati sono il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, il Bank of America Stadium di Charlotte, il Tql Stadium di Cincinnati, il Rose Bowl Stadium di Los Angeles, l’Hard Rock Stadium di Miami, il Geodis Park di Nashville, il Camping World Stadium di Orlando, l’Inter&Co Stadium di Orlando, il Lincoln Financial Field di Filadelfia, il Lumen Field di Seattle, l’Audi Field di Washington e il MetLife Stadium di New York, teatro della finalissima del 13 luglio.

Le squadre partecipanti

Prima fascia: Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense.

Seconda fascia: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo.

Terza fascia: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Wydad Casablanca, Monterrey, Leon, Boca Juniors, Botafogo.

Quarta fascia: Urawa Red Diamonds, Al-Ain, Es Tunis, Mamelodi Sundowns, Pachuca, Seattle Sounders, Auckland City, Inter Miami.