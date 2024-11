Un solo risultato: la vittoria. Oggi a San Siro scende in campo il Milan che alle 18 sfiderà l’Empoli, in un match che potrebbe ridare ai rossoneri le speranze di partecipazione allalotta scudetto, mai così incerta come quest’anno. “Mi piacerebbe avere più punti, non lo nego”, ha ammesso Paulo Fonseca in conferenza stampa. “Io dormo poco, ma benissimo – svela l’allenatore portoghese – E sono convinto che finiremo davanti almeno ad alcune delle squadre che oggi ci guardano dall’alto”.

Fonseca si è sempre detto fiducioso riguardo alla possibilità del Milan di vincere il campionato. Va anche detto, che questo senso di ottimismo è accompagnato da una pressione non indifferente: “Ormai sono allenato a gestirla, anche se mi piacerebbe più vivere quella che hanno le squadre di testa, la nostra è ben diversa. Ma, per un motivo o per l’altro, è da quando sono arrivato qui che devo convivere con la pressione, in un grande club funziona così. Io dico sempre che il calcio a questi livelli è solo per uomini forti“. Il ritardo in campionato non ammette altri errori e una mano importante potrà darla Bennacer, ormai vicino al rientro dopo mesi di assenza per un infortunio: “Lo stiamo aspettando, sarà importante per noi nella seconda parte della stagione”.

Riguardo alla reparto difensivo: “Abbiamo avuto qualche problema, non sono uno che chiude gli occhi di fronte alle difficoltà, ma siamo comunque la quinta squadra che ha subito meno gol in Serie A. La cosa positiva è che dopo che lavoriamo su certe situazioni in allenamento, miglioriamo. Perché non abbiamo una coppia stabile? Ci sono tante partite e siamo obbligati a gestire. Però con questa gestione abbiamo avuto pochissimi infortuni, è bene evidenziarlo”.

Proprio com’è da sottolineare la crescita di Rafa Leao: “Adesso è meglio lasciarlo in campo. Noi allenatori usiamo diverse strategie: la prima con Rafa non ha funzionato, la seconda sta dando i suoi frutti”. A detta di Fonseca dunque, la panchina gli ha fatto bene.