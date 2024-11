Il Manchester City sta attraversando una seria crisi di risultati. E Pep Guardiola sta vivendo quello che è probabilmente il momento peggiore della sua carriera. Nella partita di Champions League tra i Citizens e il Feyenoord non è arrivata l’ennesima sconfitta, ma forse è andata pure peggio. Un clamoroso pareggio per 3-3 dopo che il City era in vantaggio di tre reti. Durante il match, Guardiola ha manifestato tutto il suo nervosismo e la tensione graffiandosi sul volto. Infatti, si è presentato in tv e in conferenza stampa dopo la partita con diverse ferite, in testa e sul naso. A un giornalista che gli ha domandato cosa fosse successo lui ha risposto sorridendo: “Questi? Li ho fatti con le mie unghie. Voglio farmi del male“ (qui il video).

Oggi, l’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha sentito il bisogno di scusarsi dopo che la sua battuta aveva suscitato qualche polemica. Con un tweet pubblicato sul suo profilo X, Guardiola ha chiarito la situazione: “Ieri sera, alla fine di una conferenza stampa, sono stato colto di sorpresa da una domanda su un graffio che mi era comparso sul viso e ho spiegato che era stato causato accidentalmente da un’unghia affilata. La mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire il problema molto serio dell‘autolesionismo“.

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)

