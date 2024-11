Robert Lewandowski ha raggiunto Cristiano Ronaldo e Lionel Messi nel gruppo dei calciatori capaci di segnare 100 o più gol nella storia della Champions League. L’élite dei marcatori europei in tripla cifra: un tavolo dove ad oggi siedono solamente il portoghese, l’argentino e ora anche il polacco. Grazie alla rete messa a segno su calcio di rigore da Lewandowski al decimo minuto di gioco, il Barcellona ha avviato il successo per 3-0 sul Brest, fino a quel momento imbattuto in Champions, portando così i blaugrana al momentaneo secondo posto nel nuovo format a girone unico. Il centravanti ha poi fatto un altro gol, il numero 101, nei minuti di recupero del secondo tempo.

Cristiano Ronaldo resta in vetta alla classifica dei marcatori di tutti i tempi con 140 gol, seguito da Messi con 129. “È un bel numero”, ha detto Lewandowski, “in passato non pensavo di poter segnare più di 100 gol in Champions League. Sono in buona compagnia con Cristiano e Messi”. A questi mostri sacri si sta avvicinando a passi rapidissimi Erling Haaland. Grazie alla doppietta messa a segno contro il Feyenoord, il norvegese è diventato a soli 24 anni e 128 giorni, il più giovane a quota 46 gol segnati in Champions League. L’attaccante del Manchester City batte così il record detenuto da Messi di 24 anni e 257 giorni.

La classifica dei marcatori all time della Champions League (esclusi preliminari)

1 – Cristiano Ronaldo (140 gol)

2 – Lionel Messi (129 gol)

3 – Robert Lewandowski (101 gol)

4 – Karim Benzema (90 gol)

5 – Raùl (71 gol)

6 – Ruud Van Nistelrooy (56 gol)

7 – Thomas Muller (54 gol)

8 – Thierry Henry (50 gol)

9 – Alfredo Di Stefano e Kylian Mbappè (49 gol)

11 – Zlatan Ibrahimovic e Andriy Shevchenko (48 gol)

13 – Eusebio, Filippo Inzaghi e Erling Haaland (46 gol)

16 – Mohamed Salah (45 gol)

17 – Didier Drogba (44 gol)

18 – Neymar (43 gol)

19 – Alessandro Del Piero (42 gol)

20 – Sergio Agüero (41 gol)