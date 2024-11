In crescita il Partito democratico; in calo Fdi e Lega. A una settimana dalle elezioni regionali e mentre il Movimento 5 stelle affronta la sua fase massima di rottura dalle origini, a segnare una crescita di mezzo punto percentuale (da 22,1 a 22,6 per cento) sono i dem guidati da Elly Schlein.

Secondo l’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7, a soffrire sono invece i partiti che compongono l’esecutivo. Fdi, pur restando stabile intorno al 29 per cento, segna una tendenza di calo (da 29,6 a 29,4%). Da segnalare inoltre, il calo dello 0,3 del Carroccio (da 9 a 8,7%) che porta Matteo Salvini e i suoi sotto Forza Italia. Solo gli azzurri infatti, fanno eccezione nella maggioranza: non perdono consensi, ma restano stabili all’8,9 per cento. Una situazione identica, all’opposizione, per i 5 stelle: nella settimana che precedeva lo strappo con il garante e fondatore Beppe Grillo all’assemblea costituente, si sono confermati terza forza all’11,2% (senza crescita o cali).

Per quanto riguarda l’opposizione, Alleanza Verdi Sinistra perde lo 0,1 e si attesta al 6,9 per cento. Tra le forza minori, si segnalano tendenza di crescita rispettivamente dello 0,2 e 0,1 per Azione (2,7) e Italia viva (2,6). Più Europa perde lo 0,1 (1,9%) come Noi Moderati (1,1%). Cresce dello 0,1 Sud Chiama Nord (1,1%). Ha scelto di non esprimersi il 33% degli intervistati (+1% rispetto alla settimana precedente).