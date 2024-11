Violenza privata, minacce, molestie e danneggiamento. Sono le accuse rivolte a un 34enne italiano senza fissa dimora arrestato dai carabinieri di Genova per aver molestato una suora all’interno della comunità di accoglienza nel levante, dove è ospitato. La religiosa, infastidita e turbata da tale condotta che si faceva sempre più insistente, ha cercato di allontanare l’uomo che al rifiuto ha iniziato a minacciarla con un atteggiamento aggressivo tanto da attirare l’attenzione degli altri presenti che sono intervenuti, evitando che la suora subisse aggressioni fisiche. L’uomo ha così spinto e minacciato chiunque cercasse di calmarlo, danneggiando l’arredamento del centro e prendendo a calci e pugni la porta del refettorio e danneggiando alcune sedie, prima di tentare nuovamente di avvicinarsi alla religiosa. La suora, molto scossa dall’accaduto, si è allontanata dal luogo e ha trovato rifugio in una vicina casa di riposo, fino all’intervento dei Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo, ancora in evidente stato di agitazione psico-fisica e lo hanno arrestato.