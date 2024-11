Era uscita dalla sua casa in zona piazza Bologna per andare a scuola, ma non era mai arrivata. L’ultima traccia era stata una localizzazione tramite una cella telefonica che fissava la sua presenza in via Santa Costanza, vicino a via Nomentana. Da quel momento, più nulla, fino al pomeriggio quando il segnale dello smartphone era stato nuovamente rintracciato nel centro di Roma.

Così dopo ore di allarme per le sorti di Maria Francesca Falco, studentessa di 18 anni, la vicenda si è risolta con sollievo per i familiari. La ragazza – della quale si era perse le tracce da martedì mattina – è stata ritrovata a Trastevere dagli agenti del commissariato Salario-Parioli e della Squadra mobile, impegnati per ore nelle ricerche.

La ragazza frequenta il liceo classico Giulio Cesare di corso Trieste e lì avrebbe dovuto seguire le lezioni, come tutti i giorni, ma dopo essere uscita da casa era scomparsa gettando nello sconforto i familiari che avevano lanciato un appello sui social segnalando come la giovane era vestita. In serata, il ritrovamento della 18enne, in buone condizioni di salute.