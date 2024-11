“Inizialmente gestivo la cosa molto bene: mi ubriacavo due giorni prima della partita, poi scendevo in campo, segnavo uno o due gol, la squadra vinceva. Credo sia nato tutto da una mancanza di coscienza”. Questa la confessione dell‘ex Inter Fredy Guarin ai microfoni di Caracol Television, a pochi giorni da quella di un altro ex nerazzurro come Adriano, in cui ha parlato di alcuni momenti durissimi della sua vita come i problemi legati al consumo di alcol. “Ho iniziato a guadagnarmi un nome in Italia e già lì iniziò una questione diversa fuori dal campo”, ammette l’ex calciatore colombiano ritiratosi nel 2021. “Bevevo a casa, in discoteca, al ristorante. Avevo già la mia famiglia e quella cosa era una merda perché sapevo che stavo sbagliando, sia nel lavoro che nelle responsabilità familiari. Ho fallito in tutti gli obiettivi, calcistici e personali. Ero completamente preso dall’alcol, mi vennero a dire tramite il mio agente che non potevo più stare a Milano”.

Nel 2016, infatti, l’approdo nel campionato cinese: “Dal primo giorno in cui sono arrivato sono diventato un alcolizzato. Mi alzavo per andare ad allenarmi e dopo l’allenamento bevevo alcol. Mi riposavo un po’, mi allenavo e bevevo alcolici. È stato così ogni giorno“. Guarin ha però svelato di aver toccato il punto più basso della sua vita nella stagione 2019/20, quando era in Brasile al Vasco da Gama: “I primi sei mesi mi hanno fatto sentire l’uomo più felice del mondo. Poi è arrivato il Covid e la separazione con mia moglie. Bevevo 50, 60 o 70 birre in una notte. È arrivata la pandemia, non c’erano allenamenti, non c’era gruppo, non c’era calcio. Andavo nelle favelas, lì in Brasile, andavo con qualunque ragazza senza protezione, mi abbandonavo completamente. Andavo a cercare il pericolo, l’adrenalina, volevo vedere le armi, non mi preoccupavo di nulla. Sono stati momenti duri, sono stato 10 giorni completamente ubriaco, mi sono addormentato per la stanchezza e mi sono svegliato con una birra al mio fianco”.