Mentre si attende di sapere cosa abbia provocato a Margaret Spada l’arresto cardiaco dopo la somministrazione di anestetico per procedere a un rimodellamento del naso, c’è un’altra giovane donna che testimonia il malessere dopo la somministrazione. “Anche io avevo trovato l’ambulatorio su TikTok”, dice Maria Rita Misuraca, giornalista sportiva. “L’anestesia prima non mi aveva mai dato problemi -racconta- In quel caso invece dopo l’anestesia ho avuto immediatamente tachicardia con tremori”.

Le prime risposte dall’autopsia su la 22enne morta il 7 novembre sono solo il primo punto di partenza per comprendere cosa abbia portato al decesso la giovane che voleva rimodellare il naso e si era rivolta a un studio di Roma dove non potevano essere eseguiti interventi. Le ipotesi sono una malformazione cardiaca “o troppo anestetico”. Ma non solo secondo l’Asl la rianimazione sarebbe stata “scorretta prima” dell’arrivo dei soccorsi del 118.

Intanto a Lentini è il giorno dei funerali. Centinaia sono andati alla camera ardente allestita nella chiesa del Carmine: la bara bianca al centro con una fotografia sopra. E lateralmente alla bara una gigantografia dell’immagine di Margaret mentre spegne le candeline per il compleanno. Ieri in centinaia hanno affollato la camera ardente. Per oggi il sindaco Lo Faro ha indetto il lutto cittadino. “La prematura scomparsa della nostra giovane concittadina Agata Margaret Spada ha suscitato nella comunità profondo sgomento e i più autentici sentimenti solidaristici e di vicinanza alla famiglia colpita da una così drammatica perdita”, ha detto il sindaco Lo Faro.