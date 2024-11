“Alla prossima alluvione se lo ricorderanno“. Fa discutere il tweet con cui la deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa, ex conduttrice Mediaset, commenta il risultato delle Regionali in Emilia-Romagna, che hanno visto il candidato del centrosinistra Michele De Pascale vincere ampiamente sulla sfidante del centrodestra Elena Ugolini. Il riferimento è ai disastri ambientali che nell’ultimo anno hanno colpito più volte il territorio della Regione. Il post di Dalla Chiesa è stato pubblicato in risposta a quello di un altro parlamentare, il senatore leghista Claudio Borghi, che aveva scritto: “In Emilia Romagna già sparita la bassa affluenza. Si sente distintamente preparare la fanfara”.

L’uscita ha attirato sulla deputata una valanga di critiche, a cui ha cercato di rispondere con una serie di tweet successivi: “Ho sofferto moltissimo per l’Emilia durante terremoto e inondazioni. Speravo che con queste elezioni ci potesse essere una riflessione. Molta gente ha perso TUTTO. Perchè votare ancora per chi non l’ha protetta, con gli aiuti che erano stati mandati ma non sono stati spesi?”, ha scritto. In altri post, poi, l’ex volto di Forum si è scusata per l’espressione utilizzata: “Ho risposto d’istinto, sbagliando il tono, ma era dolore per chi ne aveva passate tante e non aveva avuto il coraggio, per una volta, di girare pagina”. E ancora: “È stato come dire “se dovesse succedere un’altra volta, e non fosse stato fatto niente, si ricorderanno che avevano avuto la possibilità di cambiare e non l’hanno fatto” Nella fretta, mi è uscita male”.