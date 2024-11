Su TikTok è diventato virale un video che mostra un cane-robot a difesa della residenza di Mar-a-Lago, in Florida, di proprietà del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La macchina, alla quale è stato dato il nome di Spot e realizzata dalla Boston Dynamics, ricorda moltissimo i cani-robot dell’episodio Metalhead della celebre serie di Netflix, Black Mirror, rendendo la serie distopica sempre più reale.

Il modello Spot non è armato e può essere controllato sia a distanza sia in maniera automatica, purché il percorso sia pre-programmato. Questi robot sono spesso impiegati per l’ispezione di potenziali minacce come ordigni esplosivi. La BBC, che ha diffuso alcune immagini del robot in azione, ha riferito che sui lati del cane è presente un cartello con un avviso chiaro e insolito: “Non accarezzare”. Anthony Guglielmi, capo delle comunicazioni dei servizi segreti statunitensi, ha dichiarato: “La salvaguardia del presidente eletto è una priorità assoluta”.