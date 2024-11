Paul Pogba è pronto a ritornare in campo. Ma il suo futuro non sarà alla Juventus: il club bianconero ha comunicato la risoluzione del contratto con il francese tramite una nota ufficiale. Il calciatore, squalificato per doping, era riuscito a ottenere uno sconto della pena da 4 anni di sospensione a 18 mesi.

“Juventus Football Club e Paul Pogba comunicano di aver concordato di comune intesa la risoluzione del contratto di prestazione sportiva, a partire dal 30 novembre 2024. La società desidera augurare a Paul il meglio per il suo futuro professionale”, si legge sul sito ufficiale della squadra bianconera.

Poco dopo la pubblicazione del comunicato, l’ormai ex numero 10 juventino ha scritto un post di ringraziamenti sul proprio profilo Instagram: “Il mio periodo alla Juventus è giunto al termine. È stato un privilegio indossare la maglia dei bianconeri e condividere così tanti momenti speciali insieme. Faccio tesoro dei ricordi che abbiamo creato. Vivono ancora. Anche nei momenti più difficili dell’anno scorso, il vostro sostegno è stato fondamentale e voglio ringraziare i tifosi della Juve in tutto il mondo per la loro compassione. È stato un piacere aver vissuto così tanti grandi momenti con i miei compagni di squadra nel corso degli anni e auguro loro ogni successo in futuro. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo capitolo della mia carriera e di scendere in campo con il mio prossimo club. Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Nonostante, nel mese di ottobre, il centrocampista francese avesse rilasciato un‘intervista alla Gazzetta dello Sport in cui esprimeva il desiderio di restare in bianconero, le sue richieste non sono state esaudite.