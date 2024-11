Ha spinto via la moglie, evitando che un’automobile la centrasse ma alla fine è stato travolto lui. È morto così, quattro giorni dopo essere stato investito, Roberto Curletto, 76enne di Varese che si trovava in vacanza a Cervia. Ora l’uomo di 74 anni, originario di Forlì, che si trovava alla guida della vettura è indagato per omicidio stradale.

La coppia stava passeggiando in via Oriani, nel centro di Forlì, quando ha notato una Volkswagen che procedeva in modo irregolare a zigzag lungo la strada. Per proteggere la moglie, Curletto si è avvicinato a lei e l’ha spinta via, ma è stato travolto dall’auto.

Grazie al gesto del marito, la donna è stata solo sfiorata e ha riportato lievi ferite, mentre Curletto è stato colpito in pieno e trascinato sull’asfalto per circa 30 metri. L’impatto violento e la conseguente caduta gli hanno causato gravi lesioni. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già critiche. Nonostante abbia lottato per quattro giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cesena, i medici non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo.