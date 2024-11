Un incendio scoppiato venerdì sera in via Lisiade Pedroni, in zona Affori a Milano, ha coinvolto un’officina e uno stabile di due piani. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. I vigili del fuoco del Comando di Milano sono intervenuti con 13 equipaggi, inclusi un carro soccorso, un carro schiuma, un carro aria e un’autoscala, per fronteggiare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Lo stabile è stato evacuato e le dieci persone presenti sono state allontanate per precauzione a causa del denso fumo, ma nessuno è stato ricoverato.

L’incendio avrebbe avuto origine in una carrozzeria di circa 200 mq e si è esteso al magazzino sottostante di circa 400 mq, dove erano stoccati prevalentemente gomme e materiali legnosi. La natura dei materiali ha contribuito a rendere l’incendio particolarmente inquinante e difficile da domare. I tecnici di Arpa Lombardia sono giunti sul posto per effettuare rilevamenti ambientali. Le condizioni atmosferiche e le caratteristiche dell’incendio favoriscono l’accumulo di inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera. Per questo motivo, sono stati avviati accertamenti con strumentazione mobile, come Pid e fiale Dräger, per monitorare la qualità dell’aria nei dintorni. La squadra Contaminazione Atmosferica dell’Agenzia è ora sul posto per ulteriori verifiche. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.