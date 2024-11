iornata di forti disagi, con la paralisi di treni, autobus, metro, tram, autostrade e aerei. Anche i settori della sanità e della scuola aderiranno alla protesta. Cgil e Uil hanno confermato lo sciopero generale per venerdì 29 novembre , dopo l’incontro con il governo sulla manovra economica. Si prevede una g, con la paralisi di treni, autobus, metro, tram, autostrade e aerei. Anche i settori della sanità e della scuola aderiranno alla protesta.

L’agitazione durerà 24 ore, dalle 21 di giovedì 28 novembre alle 21 di venerdì 29 novembre, e coinvolgerà il trasporto pubblico e il settore aereo. La mobilitazione rientra nel contesto dello sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per opporsi alla manovra del governo. Come riportato sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parteciperanno diverse sigle sindacali, tra cui Cub, Sgb, Cgil, Uil, Usi, Adl Cobas, Clap, Conf Cobas, Sial Cobas, Ost Cub Trasporti e Flai Trasporti e Servizi.

A Milano, il trasporto pubblico gestito da Atm si fermerà, causando difficoltà per i cittadini. Le modalità di adesione e le fasce di garanzia non sono ancora state definite. L’agitazione coinvolgerà anche il personale delle autostrade, che sciopererà dalle 22 di giovedì 28 alle 22 di venerdì 29 novembre. Nei principali aeroporti di Milano, Malpensa e Linate, si prevedono disagi per l’intera giornata.

L’agitazione del trasporto pubblico locale durerà 24 ore, con modalità e fasce di garanzia diverse a seconda delle città. Nonostante Trenitalia e Italo non abbiano ancora confermato la loro adesione, mancano ancora due settimane alla data dello sciopero e potrebbero esserci aggiornamenti.