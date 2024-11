Lutto per il calcio africano e mondiale. Gift Atulewa, ex attaccante della Nigeria Under 20 vice-campione del Mondo nel 2005, è morto all’età di 38 anni a causa di problematiche cardiache legate a una costante pressione alta. Circa un mese fa, era morta anche la moglie di Atulewa per una malattia. Sfortunatamente questa non è la prima tragedia che si abbatte su quella squadra, capace di arrivare a sfidare in finale l’Argentina di un giovanissimo Messi. Negli anni scorsi avevano perso la vita altri due calciatori: nel 2011 Olufemi Adebayo, all’età di 25 anni, mentre nel 2019 il 31enne Isaac Promise.

Come appreso da una federazione locale, la Delta State Football Association (Dsfa), Atulewa è morto nella martedì mattina. Il portavoce della Dsfa, ha dichiarato: “Lunedì le condizioni si sono aggravate ed è stato trasportato in ospedale”, dove è poi deceduto. Come raccontato da quest’ultimo, il calciatore era reduce da un viaggio in Costa d’Avorio per partecipare a un corso da allenatore. Purtroppo al suo ritorno gli è stata diagnosticata la malaria. Tuttavia, questa non gli è stata fatale: il suo problema principale era infatti legato alla pressione alta che stava curando.

La maledizione della Nigeria Under 20 che fu vice-campione del mondo

Atulewa fece parte di quella squadra che nel 2005 sfiorò l’impresa e fu comunque protagonista di una cavalcata storica per il calcio nigeriano. La Nazionale Under 20 al Mondiale 2005 nei Paesi Bassi arrivò infatti fino alla finale, giocata il 2 luglio a Utrecht. Arrivarono secondi nel loro girone dietro al Brasile, poi eliminarono Ucraina, gli olandesi padroni di casa ai rigori e il Marocco. Nella finalissima, persa 2 a 1, il protagonista fu ovviamente Messi, autore di una doppietta su rigore. Quella fantastica nazionale nigeriana non riuscì poi a ripetersi “tra i grandi” e ora piange la scomparsa di Atulewa. Mentre un incidente stradale in Grecia era stato fatale nel 2011 ad Adebayo. Cinque anni fa invece Promise, anche ex argento olimpico nel 2008, fu colpito da un malore in palestra.