I repubblicani mantengono il controllo della Camera Usa, secondo le proiezioni di Cnn e Nbc. Il risultato attribuisce ai repubblicani di Donald Trump il controllo dell’intero Congresso, visto che hanno la maggioranza anche in Senato. La maggioranza alla Camera si raggiunge con 218 deputati, i repubblicani ne hanno già ufficializzati 216 mentre i democratici sono fermi a 207. Al Senato il vantaggio per il partito di Trump è avanti 52 a 47 (maggioranza con 50 senatori).

La Camera dà ai repubblicani il controllo assoluto del governo federale, con Trump alla Casa Bianca e la maggioranza in entrambe le camere del Congresso. Si prevede inoltre che l’esito rafforzerà la posizione del presidente della Camera Mike Johnson all’interno del partito. In serata Donald Trump ha confermato su Truth (il suo social network) la nomina del senatore Marco Rubio come segretario di stato.