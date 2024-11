C’è una new entry nello staff di Matteo Berrettini, e non è un ingresso banale. Il tennista romano lavorerà con Umberto Ferrara, ossia l’ex preparatore atletico del numero uno al mondo Jannik Sinner, licenziato da quest’ultimo dopo il caso Clostebol. La notizia è arrivata proprio in questi giorni, mentre a Torino sono in corso le Atp Finals 2024 e mentre Filippo Volandri sta ultimando le convocazioni per le finali di Coppa Davis.

Secondo quanto raccontato da Sinner e dal suo team, la cui versione è stata ritenuta credibile dal tribunale indipendente che ha giudicato il caso, la positività all’antidoping si era verificata a causa di un contatto fortuito con il Trofodermin, uno spray cicatrizzante che al suo interno contiene la sostanza proibita, il Clostebol. Ad acquistare il prodotto in questione era stato proprio Ferrara, nel mese di febbraio a Bologna, che poi lo aveva prestato al fisioterapista Giacomo Naldi per curare una ferita al dito prima di massaggiare Sinner durante il torneo di Indian Wells. Quando la vicenda ad agosto era diventata di dominio pubblico, Ferrara e Naldi erano stati licenziati dal team di Sinner.

Ora il compito di Ferrara sarà quello di aiutare Berrettini, separatosi di recente dal coach Francisco Roig, a ritrovare una condizione fisica ottimale. Dopo la finale di Wimbledon 2021, proprio una serie di molteplici infortuni nei due anni successivi hanno infatti provocato il crollo nel ranking Atp di Berrettini. Il romano non è più riuscito ad esprimere il suo miglior tennis principalmente a causa dei suoi problemi fisici. I primi segnali di ripresa sono arrivati finalmente in questo 2024, con tre tornei vinti. A Ferrara quindi viene affidata una missione delicata: rendere Berrettini un tennista meno fragile.

Ma i cambiamenti per i tennisti italiani non sono finiti qui. Lorenzo Sonego ha scelto come consulente Vincenzo Santopadre, ex allenatore proprio di Berrettini. A confermarlo è lo stesso torinese: “Vincenzo ci darà una mano nelle fasi di allenamento a Torino e qualche volta a Roma seppur resti il coach di Van Assche. Nei tornei continueranno a seguirmi Fabio Colangelo e Davide Galoppini“. Sonego, dopo una stagione altalenante, punta a tornare nella Top 30 della classifica mondiale.