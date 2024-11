Marc Cucalòn, giovane talento del Real Madrid Castilla, ha annunciato a sorpresa il proprio ritiro dal calcio all’età di soli 19 anni. La scelta del promettente calciatore spagnolo è dovuta a un problema di salute: una rara infezione batterica contratta durante un’operazione al ginocchio. Era il 6 settembre 2022 quando, durante una partita di Youth League, Cucalòn si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro. In seguito al grave infortunio, lo spagnolo si era sottoposto a un intervento chirurgico. Sfortunatamente, durante l’operazione, un batterio ha infettato la cartilagine dell’articolazione, provocando un’infezione rivelatasi grave al punto da impedirgli di proseguire la carriera a livello professionistico.

Dopo più di due anni, Cucalòn ha scelto di appendere gli scarpini al chiodo. Tramite una commovente lettera su Instagram, ha raccontato il tortuoso processo che ha portato alla fine della sua carriera calcistica: “Non sapevo come iniziare questa lettera. Quindi lo farò ringraziando tutti. Di cuore. Per tutto il sostegno che mi avete dato in tutto questo tempo. Sono arrivato al Real Madrid nell’estate del 2016 da bambino con lo zaino carico di sogni e sono stato molto, molto felice”.

Poi però è arrivato il tremendo infortunio che ha stravolto tutto: “E la verità è che la mia vita è cambiata completamente quel 6 settembre 2022, quando mi sono ferito gravemente in una partita. Dopo varie complicazioni, questo infortunio mi ha costretto a prendere la dura decisione di dire addio al calcio, almeno nel modo in cui l’avevo sempre sognato. Negli ultimi due anni ho lottato fisicamente e mentalmente con tutte le mie forze e ho provato tutto il possibile per godermi nuovamente questo sport, ma non è stato possibile recuperare. Anche se non fraintendetemi, questo è per niente un triste addio”, ha concluso Cucalòn.