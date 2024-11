Sul mercato finisce un altro 7% di banca Mps. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tuttora titolare del 26,7% del gruppo senese, ha comunicato l’avvio di una procedura accelerata di raccolta ordini (“Accelerated Book Building – ABB”) per la cessione di n. 88.178.280 azioni ordinarie. Agli attuali valori di borsa un’operazione da quasi mezzo miliardo (482 milioni). Da inizio anno il valore della banca è cresciuto del 70%.

Banca Akros (gruppo Banco Bpm) agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, con l’obiettivo di promuovere il collocamento delle suddette azioni presso investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali esteri. Nell’ambito dell’operazione è previsto che il Mef si impegni con il Global Coordinator e Bookrunner a non vendere sul mercato ulteriori azioni della Banca per un periodo di 90 giorni senza il consenso dello stesso Global Coordinator e Bookrunner e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.

“Bene la decisione del Mef di mettere sul mercato un’altra quota di azioni del Monte Paschi di Siena. Quella delle privatizzazioni è la giusta strada da seguire, da sempre indicata da Forza Italia. Non abbiamo bisogno di banche di Stato”, scrive su X il vicepremier Antonio Tajani. (Prima di essere rimessa sul mercato Mps è costata ai contribuenti una ventina di miliardi di euro, ndr)

La banca ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un utile di 1,57 miliardi, in aumento del 68,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nel solo terzo trimestre i profitti sono stati pari a 407 milioni di euro. Presentando i dati, l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, si è detto convinto di superare l’obiettivo di un utile pre-tasse di 1,3 miliardi di euro nell’intero 2024. E mentre Mps si dice ora pronta a valutare possibili acquisizioni, continuano le congetture su possibili compratori e/o partner.

“No comment” da parte di Banco Bpm all’ipotesi secondo cui la banca guidata da Giuseppe Castagna possa rilevare in tutto o in parte il pacchetto di azioni Mps messo in vendita dal Tesoro. L’ipotesi è iniziata a circolare nelle sale operative per via della scelta di Banca Akros, investment bank di Banco Bpm, come unico collocatore del pacchetto. “”Non sarei sorpreso di scoprire domani che la maggior parte di queste azioni sono finite nelle mani di Castagna“, ha scritto agli investitori un broker di Intermonte agli investitori.

“Diverse volte abbiamo detto che consideriamo la bancassicurazione come uno dei motori principali della crescita per la distribuzione del business assicurativo, in particolare nel danni. Abbiamo un accordo forte e redditizio con Bper e Sondrio con la jv in Arca. In generale osserviamo con grande interesse tutte le opportunità che potrebbero creare valore per gli stakeholder da altri distributori, se ci sono opportunità interessanti le prenderemo in esame”, ha detto pochi giorni fa il numero uno di Unipol, Matteo Laterza.