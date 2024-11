A bordo di un volo Lufthansa partito da Buenos Aires e diretto a Francoforte una forte turbolenza ha scosso l’aereo mentre sorvolava l’Oceano Atlantico, ferendo 11 persone, tra cui cinque passeggeri e sei membri dell’equipaggio.

L’incidente è avvenuto nella giornata di lunedì 11 novembre. L’aereo, un Boeing 747-8 stava volando a un’altitudine di crociera di 33mila piedi quando ha incontrato una zona di turbolenza particolarmente intensa. I piloti hanno tentato di salire a 35mila piedi per evitare le correnti d’aria, ma nonostante le manovre, cinque passeggeri che non indossavano le cinture di sicurezza al momento della turbolenza sono rimasti feriti. A bordo dell’aereo viaggiavano 329 passeggeri e 19 membri dell’equipaggio.

Secondo una portavoce di Lufthansa, “i feriti hanno riportato lesioni per lo più lievi”, ma al momento, l’azienda riferisce, non è stato possibile fornire dettagli più precisi, poiché le persone coinvolte sono sotto osservazione medica. L’aereo è atterrato in sicurezza all’aeroporto di Francoforte martedì mattina alle 9:53 (GMT), dove ad attenderlo c’erano già le squadre di soccorso, chiamate dal capitano durante l’avvicinamento, pronte a prestare le prime cure.

Lufthansa ha spiegato che l’episodio si è verificato in una “zona di convergenza intertropicale”, una fascia di bassa pressione equatoriale nota per le sue condizioni instabili. “in questa zona di bassa pressione ci sono correnti d’aria che possono provocare turbolenze”, ha sottolineato la portavoce, precisando che “la sicurezza del volo non è stata messa a rischio in nessun momento”.