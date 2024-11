L’ex centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur, ora al Tottenham Hotsupr, è stato squalificato per 7 partite a causa dei commenti sul suo compagno di squadra Son Heung Min. L’uruguaiano dovrà così saltare diverse giornate di Premier League tra novembre e dicembre proprio per le parole proferite, giudicate razziste, che rischiavano di fargli perdere ben dodici turni di campionato. Alla fine la FA (Football Association) ha annunciato di aver optato per sette gare, una decisione di cui si sta discutendo parecchio in Inghilterra ma non solo.

Ma cos’era successo? Nel bel mezzo di un’intervista andata in onda la scorsa primavera per una tv dell’Uruguay, il conduttore aveva chiesto a Bentancur la maglia del compagno Son in dono. La risposta dell’ex bianconero, con il sorriso sul volto, scatenò una serie di polemiche: “Puoi prendere la maglia del cugino, perché sembrano tutti uguali“. Bentancur si era poi scusato con il compagno Son che lo aveva perdonato: “Ho parlato con Rodrigo. Ha sbagliato, lo sa e si è scusato. Non intenderebbe mai dire intenzionalmente qualcosa di offensivo. Siamo fratelli e non è cambiato assolutamente nulla. Abbiamo superato tutto questo, siamo uniti e torneremo insieme nel pre-campionato per lottare per il nostro club”. Tuttavia, migliaia di persone hanno espresso la loro indignazione, con la FA che ha prontamente aperto un’inchiesta per l’eventuale squalifica dell’ex centrocampista della Juventus, colpito alla fine da un lungo stop.