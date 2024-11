Lieve malore per l’allenatore della Lazio Marco Baroni che, dopo la vittoria di Monza che ha permesso ai biancocelesti di conquistare il secondo posto della classifica della Serie A, si era concesso un lunedì di relax insieme alla famiglia, ma ha dovuto fare i conti con un malessere che lo ha costretto a farsi trasportare in ospedale.

Il 61enne toscano, fresco vincitore del premio riservato al migliore allenatore del mese del massimo campionato italiano, si trovava a Gubbio e si è sentito male mentre pranzava in un noto ristorante del centro (Osteria Cernicchi a Piazza San Martino) in attesa dell’evento clou della Festa della Cuccagna. Il tecnico dei capitolini, durante il pranzo, ha però avvertito delle forti fitte allo stomaco che hanno convinto i presenti a chiamare i soccorsi. Immediato l’intervento dell’ambulanza che lo ha così trasportato nel vicino ospedale di Branca dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Fortunatamente si è trattata solo di una congestione addominale causata o da un virus influenzale o dovuta allo sbalzo di temperatura. Scoperto e curato il malore che lo ha colpito improvvisamente, Marco Baroni è stato quindi dimesso la sera stessa e non ha dovuto passare la notte in ospedale. Insieme alla famiglia, ha quindi potuto fare rientro a Roma dove, mercoledì, se le condizioni glielo permetteranno (lui avrebbe rassicurato tutti in tal senso secondo quanto riporta il Messaggero), guiderà l’allenamento della sua Lazio a Formello. Si è trattato dunque soltanto di un piccolo malore per il tecnico toscano che si è visto sì rovinato il giorno di relax passato insieme alla propria famiglia ma che, spavento a parte, è già stato superato senza alcuna ripercussione.

Lazio, il comunicato sulle condizioni di Baroni

“In merito alla notizia pubblicata su alcuni quotidiani, la S.S. Lazio comunica che ieri, a seguito di un lieve malore accusato mentre era con la propria famiglia, il tecnico Marco Baroni si è recato presso il nosocomio locale di Gubbio per un controllo. Gli accertamenti hanno dato esito negativo, in quanto si tratta di una forma influenzale che negli scorsi giorni aveva colpito anche altri componenti del Club. Pertanto mister Baroni da domani sarà regolarmente in campo alla ripresa degli allenamenti. Si rende necessaria questa comunicazione per tranquillizzare l’ambiente”, si legge sul sito ufficiale dei biancocelesti.